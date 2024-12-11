Россиянам объяснили, почему смартфоны могут взорваться

В столичной ремонтной мастерской произошёл инцидент: предположительно, из-за взрыва смартфона начался пожар. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал «Москве 24» причины подобных происшествий и дал рекомендации по их предотвращению.

Смартфоны, особенно от компании Apple, часто подвергаются риску взрыва из-за некачественных комплектующих и неоригинальных зарядных устройств. «Сама компания в этом не виновата. Причина в том, что их устройства качественные, живут долго, и где-то через 3-4 года в них меняют батареи. Это делают где угодно, но не в авторизованных сервисных центрах, потому что сегодня их в России нет», — отметил эксперт.

Каждый месяц в России фиксируется около десяти подобных случаев. Основные причины — установка некачественных аккумуляторов и нарушение условий эксплуатации. Например, использование устройства во влажной среде или применение неподходящих зарядных устройств может привести к взрыву. Особенно это касается старых моделей, которые уже долго находятся в эксплуатации.

Муртазин подчеркнул, что новые модели телефонов более безопасны, но риски остаются. Он советует приобретать оригинальные комплектующие и немедленно прекращать использование телефона, если батарея вздулась или появились другие признаки неисправности. В случае с iPhone рекомендуется обращаться в известные мастерские или, если возможно, за границу.

Компенсация за взрыв смартфона чаще всего не предоставляется, так как инциденты связаны с нарушением условий эксплуатации самим пользователем. Чтобы избежать неприятных последствий, важно следовать рекомендациям по безопасному использованию устройств и своевременно обращаться за квалифицированной помощью при первых признаках неисправности.