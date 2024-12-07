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7 декабря, 14:01

Взрыв в салоне сотовой связи произошёл в ТЦ на северо-востоке Москвы

В салоне сотовой связи Москвы в ТЦ «Вавилон-92» раздался взрыв. Очевидцы услышали его в проезде Дежнёва, сообщает SHOT. Есть информация о двух пострадавших. У них зафиксированы ожоги лица.

На данный момент в торговом центре, где произошёл взрыв, проводится эвакуация. На месте происшествия работают экстренные службы. В соседнем магазине заблокированы люди.

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Ранее сообщалось о взрыве на заправке в Новосибирской области. В результате происшествия начался пожар, пострадали два человека. Life.ru уже опубликовал момент взрыва. Как оказалось, на заправке загорелись две ёмкости после того, как к ней подъехал бензовоз.

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Shutterstock / FOTODOM / Pavel Dyachenko

Наталья Афонина
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