Взрыв в салоне сотовой связи произошёл в ТЦ на северо-востоке Москвы

В салоне сотовой связи Москвы в ТЦ «Вавилон-92» раздался взрыв. Очевидцы услышали его в проезде Дежнёва, сообщает SHOT. Есть информация о двух пострадавших. У них зафиксированы ожоги лица.

На данный момент в торговом центре, где произошёл взрыв, проводится эвакуация. На месте происшествия работают экстренные службы. В соседнем магазине заблокированы люди.