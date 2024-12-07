«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 09:49

Взрыв обрушил дом в Гааге, под завалами десятки человек

В Гааге произошёл взрыв в жилом доме, под завалами ищут около 20 человек

В Гааге произошёл взрыв в жилом трёхэтажном доме, спасатели достали из-под завалов четырёх пострадавших, поиски ещё 20 человек сейчас ведутся. Об этом пишет портал nu.nl со ссылкой на местную пожарную службу. Причины ЧП выясняются.

Место взрыва в Гааге. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / district8

«На данный момент четверо пострадавших доставлены в больницу. В непосредственной близости от места взрыва образуется большое количество дыма. Поэтому местным жителям рекомендовано закрыть окна и двери и выключить вентиляцию», — говорится в тексте.

Виновнику взрыва дома в Ступине, унёсшему жизни 3 детей и 3 взрослых, дали пожизненный срок
Виновнику взрыва дома в Ступине, унёсшему жизни 3 детей и 3 взрослых, дали пожизненный срок

Ранее сообщалось, что не менее двух человек пострадали в результате взрыва в здании суда в американском городе Санта-Мария. Один из подозреваемых в подрыве задержан. Неизвестные сообщили в полицию о готовящемся взрыве, правоохранители успели предупредить горожан об опасности. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Обложка ©

Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / district8

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • нидерланды
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar