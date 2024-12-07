Взрыв обрушил дом в Гааге, под завалами десятки человек
В Гааге произошёл взрыв в жилом доме, под завалами ищут около 20 человек
В Гааге произошёл взрыв в жилом трёхэтажном доме, спасатели достали из-под завалов четырёх пострадавших, поиски ещё 20 человек сейчас ведутся. Об этом пишет портал nu.nl со ссылкой на местную пожарную службу. Причины ЧП выясняются.
Место взрыва в Гааге. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / district8
«На данный момент четверо пострадавших доставлены в больницу. В непосредственной близости от места взрыва образуется большое количество дыма. Поэтому местным жителям рекомендовано закрыть окна и двери и выключить вентиляцию», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что не менее двух человек пострадали в результате взрыва в здании суда в американском городе Санта-Мария. Один из подозреваемых в подрыве задержан. Неизвестные сообщили в полицию о готовящемся взрыве, правоохранители успели предупредить горожан об опасности. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / district8