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25 сентября, 19:56

Неизвестные подорвали суд в Калифорнии, предварительно сообщив о взрыве

Здание суда в Калифорнии, где произошёл взрыв. Обложка © X / VoxPopuli

Здание суда в Калифорнии, где произошёл взрыв. Обложка © X / VoxPopuli

Не менее двух человек пострадали в результате взрыва в здании суда в американском городе Санта-Мария. Один из подозреваемых в подрыве задержан, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара.

Неизвестные сообщили в полицию о готовящемся взрыве до происшествия, правоохранители успели предупредить горожан об опасности. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое было установлено преднамеренно.

«У нас два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозу жизни. Один подозреваемый немедленно задержан» — говорится в сообщении шерифа, опубликованном в социальных сетях.

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Ранее Life.ru рассказывал, что третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. На этот раз взорвали дверь частного дома в Вахтберг-Адендорфе. По данным правоохранителей, за серией взрывов может стоять нидерландская «мокромафия». Банда появилась в 1990-х на основе нидерландской марокканской общины. ОПГ занимается ввозом наркотиков.

Александра Мышляева
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