Неизвестные подорвали суд в Калифорнии, предварительно сообщив о взрыве

Не менее двух человек пострадали в результате взрыва в здании суда в американском городе Санта-Мария. Один из подозреваемых в подрыве задержан, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара.

Неизвестные сообщили в полицию о готовящемся взрыве до происшествия, правоохранители успели предупредить горожан об опасности. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое было установлено преднамеренно.

«У нас два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозу жизни. Один подозреваемый немедленно задержан» — говорится в сообщении шерифа, опубликованном в социальных сетях.