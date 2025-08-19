Мессенджер MAX
19 августа, 14:33

У российского самолёта отлетело колесо прямо во время полёта

SHOT: В Ульяновской области у учебного самолёта отлетело колесо во время полёта

Обложка © Wikipedia / Georges Seguin

В Ульяновской области у самолёта отлетело колесо в процессе полёта. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл с учебным Diamond DA42 во время тренировочного полёта. На борту находились два человека: инструктор и курсант Ульяновского училища гражданской авиации (УИ ГА) имени Бугаева.

Во время перелёта у самолёта отлетело колесо от передней опоры. Сейчас борт вырабатывает топливо в районе посёлка Красный Гуляй Сенгилеевского района и готовится к приземлению.

