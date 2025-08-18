Россиянин пострадал при крушении сверхлёгкого самолёта на Пхукете
Российский турист Сергей Разуков оказался в больнице после крушения сверхлёгкого самолёта на Пхукете. Мужчина 36 лет вместе с инструктором совершал тренировочный полёт на одномоторном аппарате Quicksilver MX II Sprint в районе Пак-лок. Об этом сообщают «Новости Пхукета» со ссылкой на спасателей.
Место крушения самолёта. Видео © Kusoldharm Phuket Foundation
Во время полёта самолёт неожиданно накренился, задел провода и деревья и рухнул возле дороги. Разуков и наставник выпали на проезжую часть. Россиянин получил лёгкие ссадины и рассечения, опасности жизни нет. Инструктор сломал ногу и травмировал голову. Оба были доставлены в местную клинику для оказания помощи.
