Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 07:45

Инструктор забыл: На Кубани турист погиб во время дайвинга

Mash: Турист утонул в Геленджике из-за невнимательности инструктора дайв-клуба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Вчера, 16 августа, в Геленджике 36-летний мужчина погиб во время погружения — инструктор просто забыл о нём. Об это сообщил Mash. Сейчас назначена экспертиза: проверят баллон на предмет полного заполнения и выяснят, не стало ли туристу плохо во время погружения.

Обычно на одного инструктора приходится 1–2 человека, но в данном дайв-клубе за погружение стоимостью 2,7 тыс. рублей инструкторам приходилось одновременно контролировать по четыре человека. Предположительно, инструктор распределил внимание между двумя парами, но погибший оказался в другой группе и остался без присмотра. Когда о нём вспомнили, мужчина уже находился на дне.

Последний день отпуска закончился для туриста гибелью из-за нелепой случайности
Последний день отпуска закончился для туриста гибелью из-за нелепой случайности

Ранее на пляже «Жемчужина» в Сочи спасатели и очевидцы сумели спасти мужчину, у которого произошла внезапная остановка сердца. До приезда скорой помощи в течение 40 минут они проводили сердечно-легочную реанимацию, что позволило удержать его жизнь до прибытия медиков.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar