Инструктор забыл: На Кубани турист погиб во время дайвинга
Mash: Турист утонул в Геленджике из-за невнимательности инструктора дайв-клуба
Вчера, 16 августа, в Геленджике 36-летний мужчина погиб во время погружения — инструктор просто забыл о нём. Об это сообщил Mash. Сейчас назначена экспертиза: проверят баллон на предмет полного заполнения и выяснят, не стало ли туристу плохо во время погружения.
Обычно на одного инструктора приходится 1–2 человека, но в данном дайв-клубе за погружение стоимостью 2,7 тыс. рублей инструкторам приходилось одновременно контролировать по четыре человека. Предположительно, инструктор распределил внимание между двумя парами, но погибший оказался в другой группе и остался без присмотра. Когда о нём вспомнили, мужчина уже находился на дне.
