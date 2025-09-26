Интервидение
26 сентября, 09:03

В Екатеринбурге пассажир умер в самолёте Azur Air перед вылетом

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошёл трагический инцидент с пассажиром рейса Azur Air. Во время подготовки к вылету рейса ZF-839 мужчине стало плохо, на борт оперативно прибыла медицинская бригада. Однако спасти его не удалось.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейс был задержан для проведения необходимых медицинских процедур. Время ожидания было компенсировано пассажирам услугами, соответствующими федеральным авиационным правилам.

Ранее в аэропорту Уфы пассажир рейса авиакомпании Nordstar, следующего в Иркутск, скончался после внезапной потери сознания, случившейся в процессе посадки на борт. Несмотря на незамедлительно предпринятые медиками реанимационные действия, жизнь мужчины спасти не удалось.

Николь Вербер
