Президент Мадагаскара сбежал из страны на французском военном самолёте
Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был эвакуирован из страны на французском военном самолёте на фоне массовых протестов и мятежа военных. Об этом сообщило Международное французское радио (RFI) со ссылкой на свои источники.
Эвакуация была проведена после согласования с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, при этом французские власти подчёркивают невмешательство во внутренние дела республики. Сообщается, что бывший премьер-министр и бизнесмен-союзник президента также покинули страну, вылетев на частном самолёте на Маврикий. Обращение Радзуэлины к нации было анонсировано его администрацией на вечер 13 октября.
Напомним, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вынужден покинуть столицу на фоне массовых протестов, участники которых требуют улучшения условий жизни, решения проблем с перебоями электро- и водоснабжения, а также смены правительства. Российское посольство рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения Антананариву. Сам Радзуэлина расценил протесты как попытку «незаконного и насильственного» захвата власти в стране.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.