Президент Мадагаскара сбежал из страны на французском военном самолёте

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был эвакуирован из страны на французском военном самолёте на фоне массовых протестов и мятежа военных. Об этом сообщило Международное французское радио (RFI) со ссылкой на свои источники.

Эвакуация была проведена после согласования с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, при этом французские власти подчёркивают невмешательство во внутренние дела республики. Сообщается, что бывший премьер-министр и бизнесмен-союзник президента также покинули страну, вылетев на частном самолёте на Маврикий. Обращение Радзуэлины к нации было анонсировано его администрацией на вечер 13 октября.