В Варшаве тысячи поляков вышли на акцию протеста против мигрантов

Варшава стала местом масштабного протеста против миграционной политики действующего правительства и европейских соглашений. Акция была организована сторонниками оппозиционной партии «Право и справедливость», собравшимися на Замковой площади польской столицы.

В центре Варшавы польская оппозиция провела антимигрантскую демонстрацию. Видео © Х /Monica Laredo

Лидер партии Ярослав Качиньский выступил с речью, в которой предупредил об опасностях реализации миграционного пакта ЕС. Он заявил, что это приведёт к резкому росту уличной преступности и нарушению привычного уклада жизни граждан. Среди участников митинга присутствовали бывшие премьер-министры Матеуш Моравецкий и Беата Шидло, а также руководитель Движения защиты границ Роберт Бонкевич.

Правящая коалиция ответила резкой критикой в адрес организаторов протеста. Премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X напомнил, что именно при правлении партии «Право и справедливость» в страну прибыло рекордное количество мигрантов. Участники акции также выражали обеспокоенность соглашением с «Меркосур» (Общий рынок стран Южного конуса»), которое, по их мнению, представляет угрозу для польского аграрного сектора.

Ранее сообщалось, что в Лондоне на улицы вышли свыше 110 тысяч граждан для участия в шествии против нелегальной миграции и приёма мигрантов из исламских государств. Организатором марша выступил основатель крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (Стивен Яксли-Леннон).