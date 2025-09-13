В Лондоне начался крупный митинг против приёма мигрантов из исламских стран

В Лондоне проходит многотысячное шествие против нелегальной миграции и приёма мигрантов из исламских государств.

Видео © X / bennyjonson / NiohBerg

Массовая акция протеста под названием «Unite the Kingdom» началась в районе Сазерк на южном берегу Темзы, после чего демонстранты направились к правительственному кварталу Уайтхолл в центре британской столицы. Организатором марша выступил основатель крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (Стивен Яксли-Леннон).

По оценкам правоохранительных органов, в шествии участвовали более 100 тысяч человек. Сам Робинсон, в свою очередь, заявил, что только онлайн за акцией наблюдали почти 1 млн человек.

Собравшиеся также почтили память американского консервативного активиста Чарли Кирка, убитого 10 сентября. Одновременно на площади Рассел-сквер у Британского музея собрались участники акции в защиту миграции, но в более скромном масштабе.