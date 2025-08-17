Встреча Путина и Трампа
17 августа, 09:15

Европу может захлестнуть гражданская война из-за наплыва мигрантов

Британский профессор Бетц предрёк 95%-ную вероятность гражданской войны в Европе

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Гражданская война в Европе может начаться с вероятностью 95%. При этом наибольшая угроза исходит от крупных городов Великобритании и Франции, где власти уже теряют контроль над ситуацией. Такое мнение высказал профессор Королевского колледжа Лондона Дэвид Бетц, его слова передаёт французское издание Le Point.

По словам эксперта, многие мегаполисы превратились в «дикие зоны» из-за запредельного уровня коррупции, упадка промышленности, разрушенной инфраструктуры и стремительного роста частных охранных структур. Особую опасность представляет уязвимость ключевых систем жизнеобеспечения, расположенных в сельской местности.

Бетц предупреждает, что истощение ресурсов правоохранительных органов и неподъёмный государственный долг могут привести к полной потере управляемости крупных городов. Хотя некоторые эксперты называют такие прогнозы излишне пессимистичными, исследование профессора уже вызвало резонанс в европейских политических кругах.

А ранее странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины. Наплыв беженцев очень затрудняет работу административного аппарата, заявки не успевают обрабатываться. При этом приезжие не могут трудоустроиться и социализироваться в новом обществе.

Мария Любицкая
