11 октября, 17:00

Президент Мадагаскара сбежал из страны на фоне массовых протестов

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, оказавшись перед лицом массовых протестов, вынужден был покинуть столицу страны, сообщает журнал Jeune Afrique. Эти события позволили митингующим занять исторически значимую площадь 13 мая в столице острова Антананариву. Именно там традиционно происходили важнейшие политические изменения, включая смену власти.

«Согласно нашим источникам, президент Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город», — пишет издание.

Протестующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.

Ранее акция протестов прошла в Варшаве. Там тысячи поляков вышли с лозунгами против мигрантов. Акция была организована сторонниками оппозиционной партии «Право и справедливость», собравшимися на Замковой площади польской столицы.

Полина Никифорова
