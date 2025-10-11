Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара из-за протестов

Российское посольство в Республике Мадагаскар призвало сограждан проявить осторожность и не посещать ближайшее время столицу страны Антананариву в свете сложившейся обстановки. В дипведомстве подчеркнули необходимость внимательно следить за развитием событий.

«Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — указали в посольстве.

Ранее Life.ru писал, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, оказавшись перед лицом массовых протестов, вынужден был покинуть столицу страны. Митингующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.