12 октября, 09:45

Президент Мадагаскара назвал попыткой госпереворота охватившие страну протесты

Протесты в Мадагаскаре. Обложка © Х / mamymecanic

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина считает охватившие в стране протесты попыткой «незаконного и насильственного» государственного переворота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию главы государства.

Политик пришёл к такому мнению, когда военнослужащие Мадагаскара перешли на сторону бунтующих, потребовав отставки президента. В частности корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказался выполнять приказы властей о разгоне митингующих, власти требовали открыть огонь для устрашения участников протестов, но венные отказались. На данный момент хаос на улицах крупных городов в Мадагаскаре продолжается, стихийные митинги охватили и север страны.

В Варшаве тысячи поляков вышли на акцию протеста против мигрантов

Ранее Life.ru писал, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина вынужден был покинуть столицу страны. Митингующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров. Российское посольство призвало сограждан проявить осторожность и не посещать ближайшее время столицу Мадагаскара Антананариву.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • мадагаскар
  • Мировая политика
  • Политика
