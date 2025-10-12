Президент Мадагаскара назвал попыткой госпереворота охватившие страну протесты

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина считает охватившие в стране протесты попыткой «незаконного и насильственного» государственного переворота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию главы государства.

Политик пришёл к такому мнению, когда военнослужащие Мадагаскара перешли на сторону бунтующих, потребовав отставки президента. В частности корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказался выполнять приказы властей о разгоне митингующих, власти требовали открыть огонь для устрашения участников протестов, но венные отказались. На данный момент хаос на улицах крупных городов в Мадагаскаре продолжается, стихийные митинги охватили и север страны.