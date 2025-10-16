Сектор Газа
16 октября, 20:08

Дроны ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области, погиб мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вечером в четверг, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по трём муниципалитетам региона. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

В населённом пункте Новая Таволжанка в Шебекинском округе повреждения получили четыре машины и забор частного домовладения. В селе Архангельское беспилотник сдетонировал в частном секторе, в результате происшествия повреждения получила линия электропередачи. Это привело к частичному отключению света в населённом пункте. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны, подчеркнул Гладков.

«В Валуйском округе в селе Казинка от удара дрона у объекта торговли посечён навес. Также в соседнем домовладении выбиты окна и повреждён забор. В городе Валуйки в результате атаки дрона на территории коммерческого объекта повреждено оборудование», — продолжил глава приграничного региона.

В населённом пункте Чайки, расположенном в Белгородском районе, украинский беспилотник атаковал гараж на территории частного домовладения. В результате повреждения получила кровля, стены и припаркованное транспортное средство.

Кроме того, Гладков сообщил, что во время удара украинского дрона по населённому пункту Дорогощь Грайворонского округа погиб мужчина. Он приехал в приграничный район из Москвы с гуманитарной миссией. Губернатор уточнил, что это произошло 13 октября, однако установить личность погибшего удалось лишь сегодня.

Балицкий выразил соболезнования родным военкора Зуева, погибшего при ударе БПЛА

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября Вооружённые силы Украины нанесли удары по подстанциям в Курской области. Часть города и пригород Рыльска, а также слобода Белая остались без электроснабжения. На месте происшествия работают аварийные службы и специалисты энергокомпаний. Электричество в Рыльске уже восстановлено почти полностью, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются ремонтные работы. По предварительным данным, пострадавших нет.

