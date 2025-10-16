Сектор Газа
16 октября, 19:36

Часть населённых пунктов под Курском осталась без электричества после атаки ВСУ

В ночь на 17 октября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по подстанциям в Курской области. Как сообщил местный губернатор Александр Хинштейн, часть города и пригород Рыльска, а также слобода Белая остались без электроснабжения. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Последствия удара ВСУ. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Часть города и пригород на время остались без электричества. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно соседнего дома. Перебита газовая труба. На месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится глава района. Ещё два удара произошли по подстанции в слободе Белой Беловского района. Без электричества остались порядка 40 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают аварийные службы и специалисты энергокомпаний. По поручению главы региона на место выехал руководитель района. Электричество в Рыльске уже восстановлено почти полностью, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются ремонтные работы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Наступление ВСУ ожидается в форме точечных контрударов, заявил военный эксперт
Ранее в Белгороде была зафиксирована очередная серия атак украинских беспилотников, в результате которой пострадал мирный житель. В Шебекино производственное предприятие подверглось атаке семи БПЛА, был ранен сотрудник. Кроме того, в селе Муром легковой автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, получив серьёзные повреждения.

BannerImage

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
