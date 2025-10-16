Наступление ВСУ ожидается в форме точечных контрударов, заявил военный эксперт

Ожидаемое наступление Вооружённых сил Украины вряд ли будет крупномасштабным, вместо этого Киев может сделать ставку на тактику внезапных контрударов на поле боя. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» и полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Именно перечень всего необходимого для наступательных действий ВСУ и укрепления ПВО и повезёт в Белый дом Зеленский. И если эти требования будут рассмотрены и в какой-то мере удовлетворены Трампом, то вполне можно ожидать в ближайшее время наступательных действий украинской армии. Вряд ли они примут характер крупномасштабных операций, но вот внезапные и результативные контрудары вполне возможны», — подчеркнул он.

По словам эксперта, возможность активных действий со стороны украинской армии возрастёт в случае, если Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон сумеет договориться с Дональдом Трампом о предоставлении необходимых для наступления вооружений и средств ПВО.

Ходаренок добавил, что в данной ситуации российским войскам в любом случае необходимо быть готовыми к активизации противника, поскольку самой большой опасностью в ходе боевых действий является недооценка сил ВСУ.