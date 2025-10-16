Сектор Газа
16 октября, 13:35

Наступление ВСУ ожидается в форме точечных контрударов, заявил военный эксперт

Обложка © Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Ожидаемое наступление Вооружённых сил Украины вряд ли будет крупномасштабным, вместо этого Киев может сделать ставку на тактику внезапных контрударов на поле боя. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» и полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Именно перечень всего необходимого для наступательных действий ВСУ и укрепления ПВО и повезёт в Белый дом Зеленский. И если эти требования будут рассмотрены и в какой-то мере удовлетворены Трампом, то вполне можно ожидать в ближайшее время наступательных действий украинской армии. Вряд ли они примут характер крупномасштабных операций, но вот внезапные и результативные контрудары вполне возможны», — подчеркнул он.

По словам эксперта, возможность активных действий со стороны украинской армии возрастёт в случае, если Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон сумеет договориться с Дональдом Трампом о предоставлении необходимых для наступления вооружений и средств ПВО.

Ходаренок добавил, что в данной ситуации российским войскам в любом случае необходимо быть готовыми к активизации противника, поскольку самой большой опасностью в ходе боевых действий является недооценка сил ВСУ.

Минобороны отчиталось об ответных ударах «Кинжалами» по объектам Украины
Напомним, ранее военный эксперт Михаил Тимошенко предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ. По словам полковника, подобный анонс необходим Киеву для поддержания морального духа как военнослужащих, так и гражданского населения. Тем не менее эксперты считают, что возможное контрнаступление ВСУ обречено на провал из-за успехов ВС РФ на передовой.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
