Украинская армия готовится к новому контрнаступлению, планы которого намерены обсудить Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Оценку вероятности успеха этой операции для «Ридуса» дал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ Андрей Кошкин.

По его словам, российские войска доминируют практически на всех участках фронта, что значительно осложняет для ВСУ задачу по организации успешного контрудара.

«Это не так-то просто — сконцентрировать ресурсы для успешного «контрнаступа». Мы помним, когда в июле 2023 года они тоже планировали, и эксперты с западной стороны говорили о том, что ВСУ будут уже и в Ростове, и в Москве, и в Крыму. Но никто не спрогнозировал, что они даже не смогут прорвать первую линию укреплений. Сейчас уже не лето 2023-го, а осень 2025-го, и ожидать таких же контрнаступов наверняка не придётся», — заявил политолог.

Кошкин также отметил, что обсуждаемые в СМИ американские ракеты «Томагавк» едва ли окажут влияние на ход потенциального контрнаступления. Эксперт пояснил, что это оружие дальнего радиуса действия, предназначенное для ударов по глубинным территориям России, а для его применения требуются сложные и дорогостоящие пусковые установки HIMARS, которые ещё предстоит перебросить. Политолог подчеркнул, что «Томагавки» технически не адаптированы для использования на передовой.