16 октября, 09:19
Минобороны отчиталось об ответных ударах «Кинжалами» по объектам Украины

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В сообщении отмечается, что в ходе атаки применялись, в том числе, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целью ударов стали объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Напомним, что сегодня ночью взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове.

Оксана Попова
