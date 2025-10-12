Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 07:39

Подполье раскрыло цели мощнейших ударов России в Сумской области

Лебедев: ВС России ударили по логистике и коммуникациям ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российские войска нанесли удары по коммуникациям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Дневные прилёты в городской агломерации — удар по логистике и коммуникациям», — заявил он.

Целью ударов стали железнодорожные подходы, склады тылового снабжения, узлы связи, а также пункты дислокации военных. По информации российских силовых структур, были уничтожены две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка, а также сорваны две попытки продвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.

ВСУ потеряли до 90% штурмовиков во время атаки в Сумской области
ВСУ потеряли до 90% штурмовиков во время атаки в Сумской области
Ранее стало известно, что Армия РФ разгромила подразделение ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области. Под атаку попала 3-я рота 71-й отдельной егерской бригады. Большинство бойцов числятся пропавшими без вести.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar