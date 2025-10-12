Российские войска нанесли удары по коммуникациям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Дневные прилёты в городской агломерации — удар по логистике и коммуникациям», — заявил он.

Целью ударов стали железнодорожные подходы, склады тылового снабжения, узлы связи, а также пункты дислокации военных. По информации российских силовых структур, были уничтожены две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка, а также сорваны две попытки продвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.

Ранее стало известно, что Армия РФ разгромила подразделение ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области. Под атаку попала 3-я рота 71-й отдельной егерской бригады. Большинство бойцов числятся пропавшими без вести.