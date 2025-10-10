Армия России разнесла подразделение ВСУ в Сумской области
Подразделение ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области было разгромлено, большинство бойцов числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В боях в районе Алексеевки и Варачина Сумской области полностью уничтожена 3-я рота 71-й оебр (отдельная егерская бригада. — Прим. Life.ru). Основная часть погибших числится пропавшими без вести», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее военный эксперт предупредил о возможном анонсе нового контрнаступления ВСУ. Оно, по его словам, необходимо Киеву для поддержания морального духа, при этом в украинских войсках остро стоит вопрос со снабжением.
