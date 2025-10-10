Российские военные обнаружили вырытый ВСУ туннель длиной в 700 метров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas
Российские военные наткнулись на Константиновском направлении на 700-метровый подземный туннель, вырытый ВСУ через лесополосу. Об этом рассказал командир расчёта БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Дава.
«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулемётчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку. — Прим. Life.ru) достаточно долго. Плюс они (ВСУ. — Прим. Life.ru) по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — сказал командир в беседе с РИА «Новости».
Как сообщил военнослужащий, беспилотникам крайне сложно обнаружить этот туннель, что обеспечивает противнику возможность незаметного передвижения. Он подчеркнул, что туннель имеет всего один вход и один выход. Боевики, найденные внутри, были уничтожены.
Ранее военный эксперт предупредил о возможном анонсе нового контрнаступления ВСУ. Оно, по его словам, необходимо Киеву для поддержания морального духа. Но по его оценке, украинская сторона не обладает достаточными ресурсами для реализации масштабных наступательных операций.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.