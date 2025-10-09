Валдайский форум
Регион
9 октября, 15:33

«Не хватит ресурсов»: Военный эксперт предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Украинские власти в обозримом будущем могут официально заявить о подготовке очередного контрнаступления. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко, анализируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о неготовности киевского режима к мирному диалогу.

«Украина намерена продолжать конфликт. Поэтому не исключаю, что вскоре страна объявит о подготовке нового контрнаступления», — указал Тимошенко.

По его словам, подобный анонс необходим Киеву для поддержания морального духа как военнослужащих, так и гражданского населения, испытывающего усталость от конфликта. Эксперт ожидает появления множества разговоров и слухов на эту тему, назвав их естественной составляющей информационного противоборства и политвоспитательной работы.

При этом Тимошенко выразил сомнение в том, что у Украины хватит ресурсов на реализацию масштабных планов, добавив, что прорыв украинских войск к Азовскому морю или в Крым выглядит маловероятным.

Офицер ВС США рассказал, чем для Киева обернётся контрнаступление «последней надежды»

Ранее глава Белого дома заявил, что при помощи Евросоюза Украина может перейти в наступление и вернуть себе все утраченные земли. Спикер указал, что Европа должна набраться терпения и обеспечить солидное финансирование данного проекта. Однако подобный оптимизм не разделяется остальными лидерами евроконтинента.

BannerImage
Александра Мышляева
