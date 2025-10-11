В районе Алексеевки в Сумской области 225-й полк и 71-я бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли до 90% боевиков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Украинские войска предприняли пять контратак: одну силами 225-го отдельного штурмового полка и четыре силами 71-й отдельной егерской бригады в прилегающих лесополосах. Все попытки наступления были отражены комплексным огнём российских подразделений. Также была уничтожена боевая бронированная машина «Хамви».

А ранее военный эксперт рассказал, что подразделения Вооружённых сил Украины попали в огневой котёл между Кузьминовкой и Выемкой после того, как российские войска вновь взяли под контроль Выемку. Он уточнил, что находящиеся в зоне украинские формирования уничтожаются планомерно, поскольку выхода с занимаемых позиций у противника нет. Несколько попыток ночного отхода к Звановке были зафиксированы средствами наблюдения, Армия Росси нанесла огневое поражение. Боевики ВСУ не проявляли желания сдаться.