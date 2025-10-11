Вооружённые силы Украины (ВСУ) попали в огневой котёл между Кузьминовкой и Выемкой после того, как российские войска вновь взяли под контроль Выемку. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что находящиеся в зоне украинские формирования уничтожаются планомерно, поскольку выхода с занимаемых позиций у противника нет. Несколько попыток ночного отхода к Звановке были зафиксированы средствами наблюдения. Эксперт добавил, что ВСУ не проявляли желания сдаться.

«Та группировка украинских боевиков, которая оказалась между Кузьминовкой и Выемкой, планомерно уничтожается, поскольку реально выхода у них нет. У них было несколько попыток в ночное время суток выйти с занимаемых позиций в направлении Звановки, но, скорее всего, это было самовольное оставление позиций. Все эти попытки были выявлены нашими средствами объективного контроля, и, естественно, было нанесено огневое поражение», — отметил Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации приступили к зачистке окрестностей села Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Напомним, Министерство обороны России объявило об освобождении Кузьминовки 5 октября. В штурмовых действиях участвовали бойцы группировки «Юг» Вооружённых сил РФ.