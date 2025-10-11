Российские войска приступили к зачистке окрестностей освобождённой Кузьминовки

Бойцы Вооружённых сил России приступили к зачистке окрестностей села Кузьминовка в Донецкой Народной Республике после его освобождения 5 октября. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на слова военного эксперта Андрея Марочко.

«Наши военнослужащие освободили населённый пункт Кузьминовка. Сейчас идёт зачистка её окрестностей», — сообщил Марочко.

Напомним, Министерство обороны России объявило об освобождении Кузьминовки 5 октября. В штурмовых действиях участвовали бойцы группировки «Юг» Вооружённых сил РФ.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что российские войска вошли в Константиновку в ДНР. Согласно данным эксперта, в настоящее время на восточных окраинах города ведутся ожесточённые боевые действия. Руководитель Славянской городской военной администрации, назначенный украинскими властями, Вадим Лях, обратился к местным жителям с призывом эвакуироваться из города из-за приближения линии соприкосновения.