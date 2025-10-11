Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 октября, 01:14

В Харьковской области ВС РФ уничтожили наёмников из США, Польши и Колумбии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

В Харьковской области ликвидирована группа иностранных наёмников, воевавших на стороне украинских сил. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

По их данным, российские военнослужащие после зачистки позиций противника обнаружили тела трёх иностранных бойцов. На месте были найдены документы, принадлежавшие гражданам США, Польши и Колумбии.

«Обнаружены тела трёх убитых наёмников иностранного легиона ВСУ. При них были найдены документы на имена: Виллиама Френсиса МакГрата (США), Вилфредо Мартинеза Альмейды (Колумбия), Гжегожа Рафаля Василевского (Польша)», — уточнил собеседник агентства.

Марочко: Российская армия вышла на окраины Константиновки в ДНР
Ранее стало известно, что колумбийских наёмников, ранее воевавших на Украине, переводят в Африку. На территории Мали и Судана уже могут находиться до 700 таких бойцов, связанных с Вооружёнными силами Украины. ВСУ пытаются помешать интересам РФ в регионе через наёмников — тем более что никто из попавших в Африку практически не возвращается домой. В Судане расположен порт ВМФ, в Мали — несколько российских военных баз.

