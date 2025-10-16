Массированный удар затронул несколько украинских городов. Подробности сообщают местные СМИ.

Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове.

Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Украине.

Ранее Вооружённые силы Украины захватили власть в Константиновке, гражданская администрация бежала. Командование ВСУ даёт указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте. Населённый пункт Константиновка, находящийся на подконтрольной ВСУ части ДНР, расположен северо-западнее Дзержинска и западнее Часова Яра. Оба этих города были освобождены Вооружёнными силами России в 2025 году.