Регион
16 октября, 04:24

По Украине нанесён массированный удар, сообщается об атаках в разных городах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Массированный удар затронул несколько украинских городов. Подробности сообщают местные СМИ.

Так, взрывы прогремели в Харькове и Изюме. Взрывы в Полтаве и Кременчуге, по предварительным данным, привели к повреждению крупного газохранилища в области. Кроме того, хлопки прозвучали в Чернигове.

Ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей Украине.

На Харьковском направлении в рядах ВСУ вспыхнула геморрагическая лихорадка

Ранее Вооружённые силы Украины захватили власть в Константиновке, гражданская администрация бежала. Командование ВСУ даёт указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте. Населённый пункт Константиновка, находящийся на подконтрольной ВСУ части ДНР, расположен северо-западнее Дзержинска и западнее Часова Яра. Оба этих города были освобождены Вооружёнными силами России в 2025 году.

