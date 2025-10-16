Вооружённые силы Украины (ВСУ) захватили власть в Константиновке, гражданская администрация бежала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Командование ВСУ даёт указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте», — отметил источник.

Населённый пункт Константиновка, находящийся на подконтрольной ВСУ части ДНР, расположен северо-западнее Дзержинска и западнее Часова Яра. Оба этих города были освобождены Вооружёнными силами России в 2025 году.

Тем временем, в селе Садки в Сумской области продолжают пропадать без вести боевики Вооружённых сил Украины. Согласно силовикам, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечают новые случаи исчезновений в этом районе. Населённый пункт уже давно является своеобразной «чёрной дырой» для украинской армии.