Представители украинских военкоматов в Тернополе будут задействовать боевые подразделения и применять оружие против гражданских в случае отказа от мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах РФ.

«В Тернополе сотрудники ТЦК сообщили, что будут задействовать боевые подразделения в «информировании жителей». Грубо говоря, «людоловы» на Западной Украине прямо сообщают, что против гражданского населения будет применяться оружие в случае отказа от мобилизации», — рассказал источник РИАН.

Известно, что в последнее время в рядах ВСУ наблюдается значительная нехватка живой силы. Сотрудники ТЦК нередко прибегают к насильственным методам мобилизации, что регулярно приводит к скандалам и столкновениям с гражданскими на Украине.

Ранее сообщалось о том, что активисты движения «Русский Херсон» поджигают дома представителей украинских территориальных центров комплектования на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области. По данным подполья, в регионе возрастает напряжённость в отношениях между украинскими военкомами и гражданским населением. В августе пророссийские подпольные источники передали информацию о том, что сотрудники ТЦК использовали огнестрельное оружие в отношении жителей Херсонской и Запорожской областей