Мобилизация футбольного тренера привела к массовой драке ВСУшников и гражданских

На Украине начали расследовать обстоятельства массовой драки, произошедшей между гражданскими лицами и военнослужащими. Всё случилось в Тернополе из-за того, сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Об этом сообщили в управлении полиции области.

«Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, который возник вблизи торгового центра «Орнава», и устанавливает всех участников инцидента. Будет дана правовая оценка их действиям», — говорится в сообщении.

Задорожному удалось уехать от военкомов, но драка продолжилась, сопровождаясь криками «Позор» в адрес людей в камуфляже и балаклавах. В настоящее время полиция продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места инцидента. Все лица, чьи действия будут признаны противозаконными, понесут ответственность в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что на Украине повторно мобилизовали военнослужащего, освобождённого из плена, который по закону имеет право на иммунитет от призыва. Всё произошло в Харькове, где сотрудники ТЦК применили физическую силу к бывшему военнопленному, пытаясь насильно затолкать его в бус.