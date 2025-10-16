В селе Садки в Сумской области продолжают пропадать без вести боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, этот населённый пункт стал «чёрной дырой» для украинской армии.

Согласно силовикам, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечают новые случаи исчезновений в этом районе.

«Этот населённый пункт уже давно является своеобразной «чёрной дырой» для украинской армии», — уточняют в российских силовых структурах.

Ранее российские силовики сообщили, что критический уровень дезертирства в 125-й тяжёлой механизированной бригаде ВСУ обусловлен с тем, что командование переводит служащих ремонтных подразделений в штурмовые группы. Катастрофическая ситуация с дезертирством связана с тем, что военнослужащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы: в результате в подразделении снижается количество и механиков, и пехотинцев.