15 октября, 21:58

Село Садки в Сумской области стало «чёрной дырой» для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

В селе Садки в Сумской области продолжают пропадать без вести боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, этот населённый пункт стал «чёрной дырой» для украинской армии.

Согласно силовикам, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечают новые случаи исчезновений в этом районе.

«Этот населённый пункт уже давно является своеобразной «чёрной дырой» для украинской армии», — уточняют в российских силовых структурах.

Ранее российские силовики сообщили, что критический уровень дезертирства в 125-й тяжёлой механизированной бригаде ВСУ обусловлен с тем, что командование переводит служащих ремонтных подразделений в штурмовые группы. Катастрофическая ситуация с дезертирством связана с тем, что военнослужащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы: в результате в подразделении снижается количество и механиков, и пехотинцев.

