На Харьковском направлении в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) распространилась геморрагическая лихорадка, но украинское командование не планирует выводить заболевших с линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС рассказали российские силовики.

Отмечается, что среди заражённых встречаются случаи тяжёлого течения болезни, зафиксированы отдельные летальные исходы.

«Командиры подразделений противника на харьковском направлении даже не пытаются вывести с фронта военнослужащих с геморрагической лихорадкой. По нашим данным, на переднем крае у ВСУ болезнь носит массовый характер», — уточнили в силовых структурах.

Ранее стало известно, что в селе Садки в Сумской области стали пропадать без вести украинские военные. Как сообщили в российских силовых структурах, этот населённый пункт стал «чёрной дырой» для ВСУ. Особенно отмечают случаи исчезновения родственники 80-й десантно-штурмовой бригады.