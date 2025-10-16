ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, пострадал мирный житель

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак украинских беспилотников, в результате которой пострадал мирный житель. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале

«Производственное предприятие в городе Шебекино подверглось атакам 7 беспилотников. В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование», — написал он.







Кроме того, в селе Муром легковой автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, получив серьёзные повреждения. Сельскохозяйственные предприятия в Новой Таволжанке и Ракитном также подверглись атакам, в результате которых повреждены здания, техника и оборудование. В Волоконовском и Грайворонском районах зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей и коммерческих объектов от ударов беспилотников и сброшенных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу с пассажирами и частному дому жительницы соседнего села. По словам Вячеслава Гладкова, инцидент произошёл в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области.