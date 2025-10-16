Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 16:15

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, пострадал мирный житель

В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак украинских беспилотников, в результате которой пострадал мирный житель. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале

«Производственное предприятие в городе Шебекино подверглось атакам 7 беспилотников. В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование», — написал он.

  • В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

1 / 3

Кроме того, в селе Муром легковой автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, получив серьёзные повреждения. Сельскохозяйственные предприятия в Новой Таволжанке и Ракитном также подверглись атакам, в результате которых повреждены здания, техника и оборудование. В Волоконовском и Грайворонском районах зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей и коммерческих объектов от ударов беспилотников и сброшенных взрывных устройств.

Два чиновника и один мирный житель пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области
Два чиновника и один мирный житель пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу с пассажирами и частному дому жительницы соседнего села. По словам Вячеслава Гладкова, инцидент произошёл в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar