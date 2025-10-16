Сектор Газа
16 октября, 13:47

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Белгородской области, есть раненые

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области Вооружённые силы Украины нанесли удар по рейсовому автобусу с пассажирами и частному дому жительницы соседнего села. В результате атаки пострадали четыре человека, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины. По информации от медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести»,написал он в своём Telegram-канале.

У водителя диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки, у одной из пассажирок — минно-взрывная травма головы и руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, рук и спины. Также пострадала жительница села Гора-Подол, на дом которой ударил беспилотник: у женщины выявлены минно-взрывная травма и баротравма, повреждена надворная постройка.

Два чиновника и один мирный житель пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области инфраструктурный объект подвергся атаке ВСУ. В результате удара возможны временные перебои с электроснабжением, в том числе сети уличного освещения, а аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
