Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким военкора РИА «Новости» Ивана Зуева, погибшего в результате удара украинского БПЛА. Соответствующее сообщение глава региона опубликовал у себя в Telegram-канале.

Напомним, военные корреспонденты РИАН Иван Зуев и Юрий Войткевич попали под удар беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) при выполнении журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки Зуев погиб, а Войткевич получил ранения.

«Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды», — написал Балицкий. Он обратил внимание, что Зуев и Войткевич работали в Запорожской области с первых дней воссоединения региона с Россией. Губернатор назвал военкоров людьми чести, самоотверженными и патриотичными.

Балицкий выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Зуева, а также пожелал скорейшего выздоровления Войткевичу.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил о гибели фотожурналиста Антони Лалликана в зоне боевых действий в Донбассе. Утверждается, что 38-летний француз сопровождал вооружённые формирований Украины на линии соприкосновения. По данным Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан якобы работал по заданию французского фотожурналистского агентства Hans Lucas. В той же атаке, по утверждению организации, пострадал украинский журналист.