Макрон сообщил о гибели французского фотожурналиста, сопровождавшего ВСУ

Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб в возрасте 38 лет, сопровождая Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников. Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким, а также всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны», — говорится в сообщении.

По данным Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан якобы работал по заданию французского фотожурналистского агентства Hans Lucas. В той же атаке, по утверждению организации, пострадал украинский журналист.

