3 октября, 20:49

Макрон сообщил о гибели французского фотожурналиста, сопровождавшего ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб в возрасте 38 лет, сопровождая Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников. Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким, а также всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны», — говорится в сообщении.

По данным Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан якобы работал по заданию французского фотожурналистского агентства Hans Lucas. В той же атаке, по утверждению организации, пострадал украинский журналист.

Ранее военкор рассказал, что российские военные активно формируют «килл-зону» на прифронтовых участках тыловой полосы ВСУ, данную территорию можно будет использовать как в целях наступления, так и для обеспечения обороны. Сейчас проект активно обсуждается, согласуются детали и идут дискуссии по теме — делать ли «килл-зону» в виде отдельных площадей или сплошной полосой.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Тимур Хингеев
