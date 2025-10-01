Интервидение
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

ВСУ запретили украинским журналистам самостоятельно публиковать информацию о погибших военных. Даже достоверные сведения не подлежат обнародованию. Эта информация содержится в рекомендациях украинских военных для СМИ, работающих в зоне конфликта.

«Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если официальные источники не сделали таких заявлений, даже если у вас есть самая надёжная информация»,приводит цитату из рекомендаций РИА «Новости».

По данным агентства, документ в 22 страницы подробно объясняет, что журналисты могут публиковать, а что запрещено. Он уделяет особое внимание порядку обнародования данных о потерях и поставках иностранной техники. Также подробно описаны случаи, за которые представителей украинских СМИ могут привлечь к уголовной ответственности.

На Украине предложили запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за «российских нарративов»
Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие в освобождённом Кировске пребывают в подавленном состоянии. Многие из них переодеваются в гражданскую одежду, чтобы смешаться с мирными жителями.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

