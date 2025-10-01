Российские военные создают «сектор смерти» в тылу ВСУ

Российские военные активно формируют «килл-зону» на прифронтовых участках тыловой полосы ВСУ, данную территорию можно будет использовать как в целях наступления, так и для обеспечения обороны. Об этом в телеграм-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, впереди у военных ещё много работы.

«Нам ещё предстоит многое сделать для создания килл-зоны (сектора смерти) в ближайшей к фронту тыловой полосе противника. То есть, это сектор, в котором нашими огневыми средствами (БЛА, артиллерия, авиабомбы и тд) уничтожается техника и личный состав противника. Обнаружили — уничтожили», — поделился Сладков.

Сейчас проект активно обсуждается, согласуются детали и идут дискуссии по теме — делать ли «килл-зону» в виде отдельных площадей или сплошной полосой, сказал военкор.

Ранее украинские источники написали, что российские войска создали «килл-зону» на значительной части Харьковской области, где с помощью ударных дронов контролируют территорию. Обстановка для ВСУ остаётся угрожающей и может повторить ситуацию на трассе Изюм — Славянск, которая подвергается массированным атакам российских дронов, отмечают киевские эксперты.