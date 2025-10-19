Российский танкист вызвал огонь ВСУ на себя, прикрывая экипаж отца

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские отправились служить в одну танковую роту в 2021 году, сейчас оба стали командирами танков. Богдан рассказал, как ему помогает такая семейная поддержка, а однажды ему удалось спасти экипаж отца. О своём героическом поступке молодой человек рассказал журналисту ТАСС.

Старший сержант Богдан Бердянский попал в ряды ВС РФ в 18 лет, он всегда хотел стать военным. А осенью 2021 года контракт с Минобороны РФ подписал его отец Роман. В Волновахе у экипажа Бердянского-старшего закончился боекомплект, танк начал ретироваться с поля боя, но вражеская артиллерия и дроны устроили погоню за машиной. Тогда в помощь отцу появился танк Богдана. Молодой человек начал «путать» врага и отводить огонь на себя, давая время другому экипажу уйти в укрытие.

«Когда мы штурмовали центр города [Волноваха] у них (танкового экипажа отца — прим. Life.ru) закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трёхсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», — рассказал Богдан Бердянский.

По его словам, ему очень помогает служить близость рядом родного человека. Отец также признался, что рад воевать с сыном бок о бок. Он добавил, что всегда с трепетом ждёт возвращения Богдана с боевого задания и очень волнуется, но мужской долг защищать Родину — превыше всего.

