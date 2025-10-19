Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 05:37

Снайпер ВС РФ Гранит спас сына на СВО от атаки дрона-камикадзе в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Военнослужащий с позывным Гранит спас своего сына, снайпера с позывным Манул, от атаки вражеского дрона в ходе боёв за освобождение Курахово в ДНР. Об этом рассказал сам Манул в беседе с ТАСС.

По его словам, во время движения отец прикрывал его с тыла. Когда на их позицию направился FPV-дрон, Гранит его своевременно уничтожил.

В своём комментарии Гранит подтвердил информацию и объяснил их тактику взаимодействия. Он отметил, что они постоянно прикрывают друг друга при смене позиций: один перемещается, а второй в это время ведёт огонь для обеспечения безопасности.

Манул и Гранит, отец и сын, служат снайперами в 110-й гвардейской бригаде в составе группировки войск «Центр». Напомним, насел§нный пункт Курахово был взят под полный контроль российскими подразделениями 6 января 2025 года.

В Москве наградили отцов героев СВО медалями «Отец солдата»
В Москве наградили отцов героев СВО медалями «Отец солдата»

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar