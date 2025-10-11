В Москве наградили отцов героев СВО медалями «Отец солдата»
Обложка © Всероссийское общественное движение «Отцы России».
В Москве состоялась церемония награждения медалями «Отец солдата» и национальной премией «Окопная свеча». Это событие, приуроченное ко Дню отца в России, объединило семьи Героев России и волонтёров, поддерживающих участников спецоперации.
Мероприятие прошло в киноконцертном зале «Президент-Отеля» при участии представителей власти и общественных деятелей. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва подчеркнула важность роли отцов в воспитании защитников Отечества.
«Мы часто встречаемся с героями и их отцами. Вручение награды общественного признания — это символ нашей гордости за их подвиги и поддержку. Спасибо отцам-героям за воспитание достойных сыновей, которые стали опорой для нашей страны», — сказала Цивилёва.
В этом году 21 отец был отмечен медалью «Отец солдата» в двух категориях. Среди них – Александр Старовойтов из Краснодарского края, чей сын также стал добровольцем, следуя его примеру. Герой России Андрей Филоненко лично присутствовал на церемонии, чтобы увидеть награждение своего отца Михаила. Андрей Филоненко-младший подчеркнул, что именно пример отца сыграл ключевую роль в его становлении командиром подразделения.
«Отец является примером для каждого мальчика и мужчины. И впоследствии все поступки, все алгоритмы принятия решений каждого защитника Отечества базируются как раз на примере собственного родителя. От своего отца я получил все те знания и опыт, которые помогают мне сейчас быть командиром подразделения. Пользуясь случаем, хочу от всего сердца в очередной раз поблагодарить его за это. Спасибо всем отцам, которые воспитывают сыновей в ценностях чести, доблести и служения Родине», — отметил он.
Национальную премию «Окопная свеча» получили волонтёрские объединения и благотворительные фонды, оказывающие поддержку участникам СВО. В их число вошли певец Джанго, фонд Сергея Михеева и другие общественные организации. В течение октября аналогичные церемонии пройдут в 56 регионах страны, где более 700 человек получат народные награды.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что программа «Время героев» помогает участникам СВО продолжать служение на благо Отечества за пределами фронта.
