«Не надо отчаиваться»: Дочь бойца ВС РФ исполняет песни на языке жестов для слабослышащих солдат

Двенадцатилетняя Елизавета, дочь военнослужащего Ленинградского гвардейского полка с позывным Бомба, оказывает психологическую поддержку военнослужащим, потерявшим слух во время специальной военной операции, исполняя песни на языке жестов. Об этом РИА «Новости» сообщил отец девочки.

Такое желание возникло не случайно: бабушка и дедушка Елизаветы по материнской линии имеют нарушения слуха, что пробудило у девочки интерес к жестовому языку. После начала СВО она начала использовать эти навыки для творческой поддержки защитников Отечества.

«Этими песнями я поддерживаю папу и не только. Я хочу обратиться к бойцам, которые потеряли слух при выполнении боевого задания: не надо отчаиваться, всегда можно найти путь, чтобы быть понятым и услышанным», — поделилась юная исполнительница.

Мать Елизаветы организовала фестиваль «Слышим сердцем», где они планируют совместное выступление в поддержку слабослышащих военнослужащих уже в этом году. Отец девочки выразил глубокую благодарность за её деятельность.

«Тебе, доченька, большое спасибо хочу сказать, что ты поёшь песни на языке жестов, чем поддерживаешь бойцов СВО. Это неравнодушие в ваших детских сердцах очень помогает», — заявил военный.

Ранее Министерство здравоохранения России разработало законопроект, направленный на совершенствование медицинского обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей. Ключевым нововведением документа является расширение полномочий Федерального фонда обязательного медицинского страхования и его территориальных отделений. Данная мера позволит обеспечить адресное предоставление ветеранам боевых действий и их семьям всех льгот и мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством в сфере здравоохранения.