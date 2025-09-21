Минздрав предложил ввести льготы по медобслуживанию для ветеранов СВО

Минздрав России подготовил законопроект, который улучшит медицинское обслуживание ветеранов боевых действий и их близких. Главное новшество – расширение полномочий Федерального фонда ОМС и его региональных отделений. Законопроект также предусматривает доступ к актуальным данным из Единой цифровой платформы социальной сферы.

«Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья», — указали в пресс-службе Минздрава.

Особое внимание уделяется доступности медицинской помощи. Для ветеранов СВО, проживающих в отдалённых населённых пунктах, предусмотрено использование телемедицинских технологий. При невозможности самостоятельно прибыть в медицинское учреждение организуется выезд специализированной медицинской бригады с необходимым оборудованием.

Существенным дополнением являются меры психологической поддержки. Ветераны СВО получают возможность консультаций с медицинским психологом на всех этапах оказания медицинской помощи – как по собственной инициативе, так и по направлению лечащего врача. Законопроект также гарантирует ряд льгот, включая приоритетное санаторно-курортное лечение, внеочередное зубное протезирование и получение лекарственных препаратов за счёт бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации.