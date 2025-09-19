Россиян призвали отдавать 1% от чека в барах на поддержку бойцов СВО
Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил с инициативой об обязательном отчислении заведениями общепита одного процента от каждого чека в специализированный фонд для поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. О значимости законодательной инициативы парламентарий рассказал в эфире радио Sputnik.
«С одной стороны, это материальный проект, а с другой стороны — он моральный, чтобы человек, который веселится и отдыхает в дорогом ресторане, немного задумался о парнях на фронте, которые стоят где-то по колено в воде и защищают Родину», — заявил Матвеев.
По словам парламентария, данный механизм имеет как практическое, так и воспитательное значение. С материальной точки зрения это создаст постоянный источник помощи для нуждающихся семей военнослужащих. Параллельно инициатива будет служить напоминанием посетителям ресторанов о тех, кто обеспечивает безопасность страны, находясь в сложных условиях.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году государство усиливает меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Бойцы СВО и их семьи имеют право на широкий спектр льгот: налоговые и кредитные каникулы, бесплатные услуги, материальную помощь от регионов, а также поддержку для детей и родителей военнослужащих.