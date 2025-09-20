Из-за предателя Ступникова на СВО погиб военный медик, который спасал детей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker
Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который перешёл на сторону ВСУ и семь месяцев передавал данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет, загубил жизнь военного фельдшера Игоря Бабыча, рассказала подруга погибшего Надежда Соскова.
«Предатель загубил жизнь человека, который помогал и мог помочь ещё сотням людей, в том числе детям с ДЦП. До спецоперации Игорь работал реабилитологом, ставил малышей на ноги в прямом смысле слова», — подчеркнула собеседница RT.
По данным издания, на СВО Игорь отправился добровольно, взял позывной Плюсик. Медик рассказывал близким, что в бригаде с ноября 2023 года «творилось что-то странное». В этот период там появился Ступников. 20 февраля 2024 года две ракеты РСЗО HIMARS прилетели по полигону, где, в том числе находился фельдшер роты 36-й мотострелковой бригады.
Родственница погибшего Дана отметила, что опытные военные не могли выполнить боевые задания и погибали на фронте. Однако «никто не мог понять, почему так происходит». Теперь родственники Бабыча хотят лишь одного: чтобы предателя нашли и наказали.
Напомним, Лев Ступников, по данным спецназа «Ахмат», перешёл на сторону Украины и семь месяцев передавал данные о российских подразделениях. Украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что боец сотрудничал с ним ещё в рядах ВС РФ, а затем перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины. Позже появились новые данные об офицере-предателе Ступникове. В частности, стало известно, что будущий предатель родился в 1999 году в Казахстане.