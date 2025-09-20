Из-за предателя Ступникова на СВО погиб военный медик, который спасал детей

Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который перешёл на сторону ВСУ и семь месяцев передавал данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет, загубил жизнь военного фельдшера Игоря Бабыча, рассказала подруга погибшего Надежда Соскова.

«Предатель загубил жизнь человека, который помогал и мог помочь ещё сотням людей, в том числе детям с ДЦП. До спецоперации Игорь работал реабилитологом, ставил малышей на ноги в прямом смысле слова», — подчеркнула собеседница RT.

По данным издания, на СВО Игорь отправился добровольно, взял позывной Плюсик. Медик рассказывал близким, что в бригаде с ноября 2023 года «творилось что-то странное». В этот период там появился Ступников. 20 февраля 2024 года две ракеты РСЗО HIMARS прилетели по полигону, где, в том числе находился фельдшер роты 36-й мотострелковой бригады.