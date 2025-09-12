Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который, вероятно, перешёл на сторону ВСУ и семь месяцев передавал данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет, родился в 1999 году в Казахстане. Однако в начале 2000-х его родители переехали из Караганды в Омск и получили гражданство РФ.

Подробности биографии перебежчика выяснил RT. По данным издания, после окончания школы Ступников переехал в Санкт-Петербург и поступил в военную академию связи имени Будённого. Там он занялся пауэрлифтингом и даже принимал участие в соревнованиях, в том числе в кубке и первенстве России по данному виду спорта.

Службу в ВС РФ будущий предатель начал в 36-й мотострелковой дивизии. В составе подразделения он попал на СВО, а позже начал сливать координаты сослуживцев Украине.