Переехал в Россию и предал её: Вскрылись подробности из биографии бойца, бежавшего в ВСУ
RT: Наводивший ракеты на бойцов ВС РФ предатель Ступников родился в Казахстане
Лев Ступников. Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»
Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который, вероятно, перешёл на сторону ВСУ и семь месяцев передавал данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет, родился в 1999 году в Казахстане. Однако в начале 2000-х его родители переехали из Караганды в Омск и получили гражданство РФ.
Подробности биографии перебежчика выяснил RT. По данным издания, после окончания школы Ступников переехал в Санкт-Петербург и поступил в военную академию связи имени Будённого. Там он занялся пауэрлифтингом и даже принимал участие в соревнованиях, в том числе в кубке и первенстве России по данному виду спорта.
Службу в ВС РФ будущий предатель начал в 36-й мотострелковой дивизии. В составе подразделения он попал на СВО, а позже начал сливать координаты сослуживцев Украине.
Напомним, Лев Ступников, по данным спецназа «Ахмат», мог перейти на сторону Украины и семь месяцев передавать данные о российских подразделениях. Украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что боец сотрудничал с ним ещё в рядах ВС РФ, а затем перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины.