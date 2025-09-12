Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 08:00

Все знала? Вскрылись детали побега матери лётчика Кузьминова из России перед угоном Ми-8

RT: Мать лётчика Кузьминова сбежала из РФ за семь месяцев до предательства сына

Максим Кузьминов (справа в чёрном) с офицерами ВСУ после предательства. Обложка © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine

Максим Кузьминов (справа в чёрном) с офицерами ВСУ после предательства. Обложка © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine

Инна Кузьминова, мать российского лётчика Максима Кузьминова, который в ходе СВО в августе 2023 года угнал вертолёт Ми-8 на Украину, сбежала из России за семь месяцев до предательства сына. Об этом рассказала её подруга.

Собеседница RT уточнила, что женщина планировала вылететь из Владивостока в Москву 10 января 2023 года, но по каким-то причинам перенесла отъезд на 14-е число. Своими планами с близкими она поделилась в новогоднюю ночь. Кроме того, мать лётчика-предателя заранее продала подруге свою машину.

Что получил предатель-пилот Максим Кузьминов за переход к ВСУ
Что получил предатель-пилот Максим Кузьминов за переход к ВСУ

«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у неё её купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — вспоминает подруга Инны Кузьминовой

По её словам, женщина улетала с маленькой сумочкой, без багажа. Она соврала, что направляется в один из городов России к родственникам. После отъезда Инна перестала выходить на связь с подругой. Однако родственники сказали ей, что, по словам Максима, его мать уехала в Корею. Вероятно, сейчас женщина живёт в Испании под чужой фамилией.

«В августе, когда всё произошло, стало понятно, почему исчезла Инна», — подчеркнула подруга.

Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта
Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта

Напомним, в конце августа 2023 года Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с вертолётом перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно где-то в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Позже стало известно об убийстве самого лётчика-перебежчика. В Испании мать опознала его тело.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Испания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar