Все знала? Вскрылись детали побега матери лётчика Кузьминова из России перед угоном Ми-8
RT: Мать лётчика Кузьминова сбежала из РФ за семь месяцев до предательства сына
Максим Кузьминов (справа в чёрном) с офицерами ВСУ после предательства. Обложка © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine
Инна Кузьминова, мать российского лётчика Максима Кузьминова, который в ходе СВО в августе 2023 года угнал вертолёт Ми-8 на Украину, сбежала из России за семь месяцев до предательства сына. Об этом рассказала её подруга.
Собеседница RT уточнила, что женщина планировала вылететь из Владивостока в Москву 10 января 2023 года, но по каким-то причинам перенесла отъезд на 14-е число. Своими планами с близкими она поделилась в новогоднюю ночь. Кроме того, мать лётчика-предателя заранее продала подруге свою машину.
«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у неё её купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — вспоминает подруга Инны Кузьминовой
По её словам, женщина улетала с маленькой сумочкой, без багажа. Она соврала, что направляется в один из городов России к родственникам. После отъезда Инна перестала выходить на связь с подругой. Однако родственники сказали ей, что, по словам Максима, его мать уехала в Корею. Вероятно, сейчас женщина живёт в Испании под чужой фамилией.
«В августе, когда всё произошло, стало понятно, почему исчезла Инна», — подчеркнула подруга.
Напомним, в конце августа 2023 года Максим Кузьминов, командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ, с вертолётом перебежал на сторону Украины. Пилот изменил курс и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно где-то в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. Позже стало известно об убийстве самого лётчика-перебежчика. В Испании мать опознала его тело.