Все знала? Вскрылись детали побега матери лётчика Кузьминова из России перед угоном Ми-8

Инна Кузьминова, мать российского лётчика Максима Кузьминова, который в ходе СВО в августе 2023 года угнал вертолёт Ми-8 на Украину, сбежала из России за семь месяцев до предательства сына. Об этом рассказала её подруга.

Собеседница RT уточнила, что женщина планировала вылететь из Владивостока в Москву 10 января 2023 года, но по каким-то причинам перенесла отъезд на 14-е число. Своими планами с близкими она поделилась в новогоднюю ночь. Кроме того, мать лётчика-предателя заранее продала подруге свою машину.

«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у неё её купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — вспоминает подруга Инны Кузьминовой

По её словам, женщина улетала с маленькой сумочкой, без багажа. Она соврала, что направляется в один из городов России к родственникам. После отъезда Инна перестала выходить на связь с подругой. Однако родственники сказали ей, что, по словам Максима, его мать уехала в Корею. Вероятно, сейчас женщина живёт в Испании под чужой фамилией.

«В августе, когда всё произошло, стало понятно, почему исчезла Инна», — подчеркнула подруга.