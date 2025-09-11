Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 10:47

Тело убитого лётчика-предателя Кузьминова опознала его мать в Испании

Кузьминов (справа в чёрном) на пресс-конференции с офицерами ВСУ после предательства. Фото © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine

Мать российского лётчика Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину в августе 2023 года, участвовала в процедуре опознания его тела в испанском городке Вильяхойоса. Об этом сообщает RT.

Как сообщили знакомые семьи, Инна Кузьминова поддерживала связь с родственниками и выражала недовольство задержкой передачи тела для захоронения.

«Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — приводит издание слова источника.

Раскрыты новые детали ликвидации лётчика-предателя Кузьминова после угона Ми-8 и убийства пилотов
Напомним, что в конце августа 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, где его убили в феврале 2024 года.

