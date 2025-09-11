Тело убитого лётчика-предателя Кузьминова опознала его мать в Испании

Мать российского лётчика Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину в августе 2023 года, участвовала в процедуре опознания его тела в испанском городке Вильяхойоса. Об этом сообщает RT.

Как сообщили знакомые семьи, Инна Кузьминова поддерживала связь с родственниками и выражала недовольство задержкой передачи тела для захоронения.

«Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — приводит издание слова источника.